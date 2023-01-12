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Ekonomi

ABD'de TÜFE yıllık yüzde 6,5 arttı

Dilara Zengin Okay   | 12.01.2023
ABD'de TÜFE yıllık yüzde 6,5 arttı

Washington
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2022'de aylık yüzde 0,1 azalırken, yıllık yüzde 6,5 arttı.

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