ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 5-11 Kasım haftasında önceki haftaya kıyasla 9 adet artışla 622'ye yükseldi.
Ankara
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 168 adet artış gösterdi.
Perşembe gününü 93,67 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 95,87 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 88,87 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 86,47 dolar seviyesinde tamamlamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.