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Ekonomi

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 5-11 Kasım haftasında önceki haftaya kıyasla 9 adet artışla 622'ye yükseldi.

Gülşen Çağatay   | 12.11.2022
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Ankara

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 168 adet artış gösterdi.

Perşembe gününü 93,67 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 95,87 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 88,87 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 86,47 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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