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Ekonomi

ABD'de perakende satışlar temmuzda yatay bir seyir izledi

ABD'de perakende satışlar, temmuzda piyasa beklentilerinin aksine değişim göstermedi.

Dilara Zengin Okay   | 17.08.2022
ABD'de perakende satışlar temmuzda yatay bir seyir izledi

Washington

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre perakende satışlar, temmuzda bir önceki aya kıyasla değişim göstermeyerek 682,8 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentileri, perakende satışların temmuzda yüzde 0,1 artması yönündeydi. Bu dönemde yatay bir seyir izleyen perakende satışlar, haziranda yüzde 0,8 artmıştı.

Perakende satışlar, temmuzda yıllık bazda ise yüzde 10,3'lük artış kaydetti.

Söz konusu dönemde, petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle benzin istasyonlarındaki satışlar yüzde 1,8 azaldı.

Aynı dönemde, motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı mağazalardaki satışlar yüzde 1,6 ve giyim mağazalarındaki satışlar yüzde 0,6 azalış gösterdi.

Mağaza dışı perakendecilerdeki satışlar ise temmuzda yüzde 2,7 arttı. Söz konusu dönemde çeşitli mağaza perakendecilerindeki satışlar yüzde 1,5, yapı malzemeleri satan mağazalardaki satışlar yüzde 1,5, elektronik mağazalarındaki satışlar yüzde 0,4, sağlık ve kişisel bakım ürünlerinin satıldığı mağazalardaki satışlar yüzde 0,4 ve market satışları da yüzde 0,2 artış gösterdi.

Otomobil, benzin, yapı malzemeleri ve gıda hizmetleri harç tutulduğunda ise perakende satışlar temmuzda yüzde 0,8'lik artış kaydetti.

Analistler, perakende satışların otomobil alımlarındaki ve benzin fiyatlarındaki düşüşler nedeniyle geçen ay durgunlaştığını, ancak diğer kategorilerdeki satışların tüketici harcamalarının direncini gösterdiğini belirtti.

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