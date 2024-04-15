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Dünya

ABD'de perakende satışlar martta beklentileri aştı

ABD'de perakende satışlar, martta yüzde 0,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

Dilara Zengin Okay  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
ABD'de perakende satışlar martta beklentileri aştı

Washington DC

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artışla 709,6 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentisi, perakende satışların bu dönemde aylık yüzde 0,4 artması yönündeydi.

Perakende satışlar, şubatta yüzde 0,9 artışla 704,5 milyar dolar olmuştu. Ülkede perakende satışlar, martta yıllık bazda da yüzde 4 artış kaydetti. Perakende satışlar şubat ayında ise yıllık bazda yüzde 2,1 artmıştı.

Söz konusu dönemde mağaza dışı perakendeciler, çeşitli mağaza perakendecileri ve benzin istasyonlarındaki satışlarda yaşanan yükseliş öne çıktı.

Öte yandan spor ürünleri, hobi, müzik aletleri satılan mağazalar ile kitapçılarda, giyim ürünleri, elektronik cihazlar ve motorlu taşıt ile parçalarının satıldığı yerler ve mobilya mağazalarındaki satışlarda düşüş kaydedildi.

Analistler, perakende satış verilerinin tüketici harcamalarının güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

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