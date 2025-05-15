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Ekonomi

ABD'de perakende satışlar nisanda arttı

ABD'de perakende satışlar, nisanda sabit kalması beklentilerine rağmen yüzde 0,1 artış gösterdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
ABD'de perakende satışlar nisanda arttı

New York

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

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Buna göre, perakende satışların tutarı geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artışla 724,1 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasa beklentisi, perakende satışların aylık bazda değişim göstermemesi yönündeydi. Perakende satışlar, martta yüzde 1,7 artmıştı.

Perakende satışlar, nisanda yıllık bazda ise yüzde 5,2 arttı.

Söz konusu dönemde, satışlardaki en yüksek artış yiyecek ve içecek hizmetinin sunulduğu mekanlarda kaydedildi.

Mobilya mağazaları, elektronik mağazaları, yapı malzemeleri ve bahçe ekipmanları mağazaları ile mağaza dışı perakendecilerdeki satışlarda da artış görüldü.

Buna karşın, motorlu taşıt ve yedek parça, sağlık ve kişisel bakım mağazaları, benzin istasyonları, giyim mağazaları, spor malzemeleri, hobi, müzik aletleri ve kitap mağazaları, çeşitli perakendeciler ve genel mal mağazalarındaki satışlarda ise düşüş kaydedildi.

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