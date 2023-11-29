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Ekonomi

ABD'de mal ticareti açığı ekimde yüzde 3,4 arttı

ABD'de mal ticareti açığı, ekimde aylık bazda yüzde 3,4 artarak 89,8 milyar dolara yükseldi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
ABD'de mal ticareti açığı ekimde yüzde 3,4 arttı

New York

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayı mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri yayınladı.

Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 artışla 89,8 milyar dolara çıktı.

Piyasa beklentisi, mal ticareti açığının bu dönemde 86,7 milyar dolar olacağı yönündeydi. Mal ticaret açığı, eylülde 86,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Söz konusu dönemde mal ihracatı 3 milyar dolar düşüşle 170,8 milyar dolara gerilerken, mal ithalatı değişim göstermedi ve 260,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Toptan eşya stokları ekimde yüzde 0,2 azalışla 899,4 milyar dolara düşerken, perakende stokları değişim göstermeyerek 796,6 milyar dolar oldu.

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