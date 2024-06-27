Dolar
32.86
Euro
35.19
Altın
2,327.06
ETH/USDT
3,447.40
BTC/USDT
61,626.00
BIST 100
10,680.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ABD'de mal ticareti açığı 2 yılın en yüksek seviyesinde

ABD'de mal ticareti açığı, mayısta aylık yüzde 2,7 artışla 100,6 milyar dolar olurken, iki yılın en yüksek seviyesi kaydedildi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
ABD'de mal ticareti açığı 2 yılın en yüksek seviyesinde

New York

ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin mayıs ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, "öncü dış ticaret açığı" olarak adlandırılan mal ticareti açığı, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,7 artarak 100,6 milyar dolara yükseldi.

Ülkede geçen ay, Mayıs 2022'den bu yana en yüksek mal ticareti açığı kaydedildi.

Piyasa beklentisi, ABD'nin mal ticareti açığının bu dönemde 96 milyar dolar olacağı yönündeydi. Mal ticareti açığı, nisanda 98 milyar dolar olmuştu.

Söz konusu dönemde mal ihracatı 166,7 milyar dolar ve mal ithalatı 267,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

Toptan eşya stoklarının tutarı ise mayısta yüzde 0,6 artarak 901,6 milyar dolara, perakende stoklarının tutarı yüzde 0,7 artışla 796,8 milyar dolara çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Estonya Cumhurbaşkanı Karis: Türkiye'nin bölgemizin güvenliğine katkısı bizler için çok büyük önem taşıyor
Bayburt'ta gelin arabası ile traktörün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Samsun Emniyeti boğulmalara karşı havadan, karadan ve denizden uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimizdir
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Almanya Federal İçişleri ve Yurt Bakanı Faeser ile bir araya geldi

Benzer haberler

ABD'de mal ticareti açığı 2 yılın en yüksek seviyesinde

ABD'de mal ticareti açığı 2 yılın en yüksek seviyesinde

Trafiğe mayısta 232 bin 401 taşıtın kaydı yapıldı

Yurt dışı ÜFE mayısta aylık yüzde 0,42, yıllık yüzde 65,48 arttı

Mayıs ayı bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Mayıs ayı bütçe uygulama sonuçları açıklandı
Mayısta en düşük sıcaklık Erzurum ve Sarıkamış'ta, en yüksek sıcaklık Ceylanpınar'da ölçüldü

Mayısta en düşük sıcaklık Erzurum ve Sarıkamış'ta, en yüksek sıcaklık Ceylanpınar'da ölçüldü
Mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet