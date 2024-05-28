Dolar
32.19
Euro
35.00
Altın
2,354.95
ETH/USDT
3,842.00
BTC/USDT
67,788.00
BIST 100
10,668.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ABD'de konut fiyatları martta yükseldi

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, martta yıllık bazda yüzde 6,5 arttı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
ABD'de konut fiyatları martta yükseldi

New York

S&P CoreLogic Case-Shiller, mart ayına ait ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, martta geçen yılın aynı dönemine kıyasla şubatta olduğu gibi yüzde 6,5'lik artış kaydetti. Endeks, mart ayında 316,65 ile tüm zamanların en yüksek değerini gördü.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,4 yükseldi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde yüzde 7,3 artması yönündeydi. Ekim 2022'den bu yana en yüksek oranda artışını kaydeden endeks, şubat ayında da yüzde 7,3 artmıştı.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir San Diego oldu. San Diego'da bu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 11,1 arttı.

San Diego'nun ardından konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kent yüzde 9,2 ile New York ve yüzde 8,8 ile Cleveland olurken, konut fiyatlarının yüzde 2,2 arttığı Portland, en düşük yıllık artış görülen şehir oldu.

Aylık bazda ise martta mevsim etkilerinden arındırılmış olarak, ulusal konut fiyat endeksi ile 20 kentteki konut fiyatlarına ilişkin endeks yüzde 0,3'er yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dost ve müttefik ülke askerleri Efes-2024 Tatbikatı'ndaki tecrübelerini paylaştı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bütün kurumlardan yeni anayasayla ilgili katkılarını beklediğimizi ifade etmek isterim
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Sayıştay Başkanı Yener: Yeni Anayasa çalışmalarında yüce Meclisimizin takdir edeceği katkıyı vermeye hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Benzer haberler

ABD'de konut fiyatları martta yükseldi

ABD'de konut fiyatları martta yükseldi

Tarımsal girdi fiyat endeksi, martta aylık yüzde 1,16, yıllık yüzde 49,93 arttı

Hizmet üretim endeksi martta yıllık bazda yüzde 6,8 arttı

Ücretli çalışan sayısı martta yıllık bazda yüzde 2,6 arttı

Ücretli çalışan sayısı martta yıllık bazda yüzde 2,6 arttı
Toplanan inek sütü miktarı martta yıllık bazda yüzde 7,7 arttı

Toplanan inek sütü miktarı martta yıllık bazda yüzde 7,7 arttı
Tavuk eti üretimi martta aylık yüzde 1,6, yıllık yüzde 2,7 arttı

Tavuk eti üretimi martta aylık yüzde 1,6, yıllık yüzde 2,7 arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet