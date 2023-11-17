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Ekonomi

ABD'de konut başlangıçları ekimde beklentileri aştı

ABD'de konut başlangıçları, ekimde yüzde 1,9 artışla 1 milyon 372 bine yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Dilara Zengin Okay  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
ABD'de konut başlangıçları ekimde beklentileri aştı

Washington

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ait konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerini açıkladı.

Buna göre, konut başlangıçları, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 artarak 1 milyon 372 bine çıktı.

Piyasa beklentilerini aşan konut başlangıçlarının bu dönemde 1 milyon 345 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, eylülde yüzde 3,1 artışla 1 milyon 346 bine seviyesinde kaydedilmişti.

Konut başlangıçları ekimde, yıllık bazda ise yüzde 4,2 azaldı.

İnşaat izinleri de beklentileri geride bıraktı

Ülkede inşaat izinleri, ekimde aylık bazda yüzde 1,1 artarak 1 milyon 487 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen inşaat izinlerinin 1 milyon 450 bin olması öngörülüyordu. İnşaat izinleri, eylülde yüzde 4,5 azalarak 1 milyon 471 bin olmuştu.

ABD'de inşaat izinleri, ekimde yıllık bazda ise yüzde 4,4'lük azalış kaydetti.

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