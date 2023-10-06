Dolar
27.62
Euro
29.08
Altın
1,820.44
ETH/USDT
1,623.60
BTC/USDT
27,416.00
BIST 100
8,460.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ABD'de istihdam eylülde beklentileri aştı

ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 336 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişmeyerek yüzde 3,8 oldu.

Dilara Zengin Okay  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
ABD'de istihdam eylülde beklentileri aştı

Washington

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam eylülde 336 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen ve 8 ayın en yüksek artışını kaydeden tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 170 bin kişi artması öngörülüyordu.

Eylül ayında dinlenme ve konaklama, kamu, sağlık hizmetleri, bilimsel ve teknik hizmetler ile sosyal yardım sektörlerinde istihdam artışı görüldü.

Tarım dışı istihdama ilişkin temmuz ve ağustos verilerinde ise revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamdaki artış temmuz ayı için 157 binden 236 bine ve ağustos ayı için 187 binden 227 bine revize edildi.

İşsizlik oranı değişmedi

ABD'de işsizlik oranı ise eylülde değişmeyerek yüzde 3,8 ile Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesinde kalmaya devam etti.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen işsizlik oranının bu dönemde yüzde 3,7 olması öngörülüyordu.

Ülkedeki işsiz sayısı, eylülde 5 bin kişi artarak 6 milyon 360 bin olarak kaydedildi. İş gücüne katılım oranı da bu dönemde değişmeyerek yüzde 62,8 ile Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyede kaldı.

Haftalık ortalama çalışma saati değişmeyerek 34,4 olurken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç eylülde bir önceki ayda olduğu gibi yüzde 0,2 artarak 33,88 dolara çıktı.

Piyasa beklentileri, ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da 11 katlı binanın açık otoparkı çöktü
Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörün arkasındaki bütün neden ve destekler ortadan kaldırılıncaya kadar mücadele devam edecek
TSKGV'nin yeni genel müdürü Bilal Topçu oldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Tehditlere boyun eğmeyeceğiz ve güvenliğimizden ödün vermeyeceğiz

Benzer haberler

ABD'de istihdam eylülde beklentileri aştı

ABD'de istihdam eylülde beklentileri aştı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet