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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) düzenlediği DEİK Talks programında konuşuyor
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Ekonomi

ABD'de ihracat fiyat endeksi nisanda rekor seviyede düştü

ABD'de ihracat fiyat endeksi, nisanda aylık yüzde 3,3 azalarak verinin ilk kez açıklanmaya başlandığı Aralık 1988'den bu yana en yüksek aylık düşüşünü gösterdi.

Dilara Zengin   | 14.05.2020
ABD'de ihracat fiyat endeksi nisanda rekor seviyede düştü Fotoğraf: Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı

Washington

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı. 

Buna göre, ülkede ihracat fiyat endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 3,3 azaldı. Bu değerle endeks, verinin ilk kez açıklanmaya başlandığı Aralık 1988'den bu yana en yüksek aylık düşüşünü kaydetti.

Endekse ilişkin piyasa beklentisi, nisanda yüzde 2,1 azalması yönündeydi. Son 3 aydır azalış eğiliminde olan ihracat fiyat endeksi, mart ayında yüzde 1,7 ve şubat ayında yüzde 1,2 azalmıştı.

İhracat fiyat endeksi, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 düştü ve Eylül 2015'ten bu yana kaydedilen en yüksek düşüşü gösterdi.

Bu dönemde ihracat fiyat endeksindeki azalışta, tarım ve tarım dışı ürünlerin ihracat fiyatlarındaki düşüş belirleyici oldu.

ABD'de ithalat fiyat endeksi ise nisanda geçen aya kıyasla yüzde 2,6 azalarak Ocak 2015'ten bu yana en yüksek aylık düşüşünü kaydetti.

Endekse ilişkin beklenti ise nisanda yüzde 3,1 düşmesi yönündeydi. İthalat fiyat endeksi mart ayında yüzde 2,4, şubatta yüzde 0,7 düşmüştü.

İthalat fiyat endeksi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 6,8 azalış kaydetti. Bu dönemde ithalat fiyat endeksindeki düşüş, akaryakıt ithalatının fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandı.

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