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Ekonomi

ABD'de düşük gelirlilere yönelik uygun fiyatlı konutları koruyan program durduruldu

ABD'de düşük gelirli Amerikalılara yönelik uygun fiyatlı konutların korunmasını kapsayan, 1 milyar doları aşkın bütçeli bir programın durdurulduğu bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
ABD'de düşük gelirlilere yönelik uygun fiyatlı konutları koruyan program durduruldu

Ankara

Associated Press'in (AP) elde ettiği belgelere göre Yeşil ve Dayanıklı Yenileme Programı (GRRP), Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) talimatıyla sonlandırıldı.

Programın yönetildiği ABD İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı (HUD) bünyesindeki yetkililer, söz konusu programın kapatılması talimatını doğruladı.

GRRP'nin durdurulması kapsamında, çoğu eski ve acil onarıma muhtaç yüz binlerce düşük kiralı dairenin, yoksul Amerikalıların elinden alınabileceği aktarıldı.

"Projeler daha pahalı hale gelecek"

American Community Developers Inc. Başkan Yardımcısı Mike Essian, programın durdurulmasıyla fon kesintilerinin "zaten finanse edilmesi zor" projeleri başarısızlığa uğratacağını ileri sürdü.

1960'larda inşa edilen 170 daireli Smith Tower Apartmanlarının fon kesintisinden olası etkilenmesine dair konuşan "Housing Development Center" kuruluşundan Travis Phillips, projelerin daha pahalı hale geleceğini bildirdi.

Phillips, "Bu fonlar yeniden sağlanmazsa bu boşluğu doldurmak için kesinlikle başka fonlar arayacağız. Gerçek şu ki bu zaman alacak ve kaçınılmaz olarak projeleri daha pahalı hale getirecek." dedi.

Uygun fiyatlı konutlar için sürdürülebilirlik

2022'de ABD Kongresi'nden geçen GRRP'nin sahip olduğu 1 milyar doları aşan finansman, uygun fiyatlı konutların sürdürülebilirliği ve yaşanabilirliğini artırmayı amaçlıyor.

GRRP hibe ve kredileri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin onarılması, akan çatıları, eskiyen izolasyon ve pencerelerin tamiri ve su baskınına karşı tedbirleri kapsıyor.

DOGE, "federal israfı engelleme" hedefiyle oluşturulmuş ve başına milyarder iş insanı Elon Musk getirilmişti.

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