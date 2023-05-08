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Ekonomi

ABD'de bankalar ilk çeyrekte kredi şartlarını sıkılaştırdı

ABD Merkez Bankası (Fed), ülkede bankaların bu yılın ilk çeyreğinde şirketler için kredi şartlarını sıkılaştırdığını bildirdi.

Dilara Zengin Okay  | 08.05.2023 - Güncelleme : 08.05.2023
ABD'de bankalar ilk çeyrekte kredi şartlarını sıkılaştırdı

Washington

Fed, bankaların kredi verme uygulamalarına ilişkin "Kıdemli Kredi Yetkilisi Görüş Anketi" raporunu yayımladı.

ABD'deki 65 yerli bankayla yabancı bankaların ülkedeki 19 şubesinden alınan yanıtlarla hazırlanan raporda, bankaların yılın ilk çeyreğinde şirketler için kredi şartlarını sıkılaştırırken, kredilere talebin zayıf olduğu belirtildi.

Raporda, orta ve büyük ölçekli işletmeler için kredi şartlarını sıkılaştıran bankaların oranının yüzde 46'ya yükseldiği aktarıldı. Bu oran, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 44,8 olarak kaydedilmişti.

ABD'de bankalar, büyük ölçüde Fed'in hızlı faiz artışlarının neden olduğu yüksek borçlanma maliyetlerinin bir sonucu olarak geçen yıl itibarıyla krediye erişimi sıkılaştırmaya başlamıştı. Kredi standartlarını sıkılaştıran bankaların oranı, geçen yılın sonunda yükseliş göstermişti.

ABD'de yüksek enflasyon karşısında geçen yıl faiz artışlarına başlayan Fed, son toplantısında geçen yılın mart ayından bu yana 10'uncu faiz artırımını gerçekleştirerek politika faizini 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltmişti.

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