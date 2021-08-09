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Ekonomi

ABD'de açık iş sayısı ilk kez 10 milyonun üzerine çıktı

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, haziranda 10 milyon 73 bine yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

Dilara Zengin   | 09.08.2021
ABD'de açık iş sayısı ilk kez 10 milyonun üzerine çıktı

Washington

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, haziranda bir önceki aya kıyasla 590 bin artarak 10 milyon 73 bine çıktı.

Bu dönemde ilk kez 10 milyonun üzerine çıkarak rekor kaydeden açık iş sayısının 9 milyon 281 bin olması öngörülüyordu. Açık iş sayısı, mayısta 9 milyon 483 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde açık iş sayısının en çok arttığı sektörler, profesyonel hizmetler, perakende ticaret, konaklama ve gıda hizmetleri oldu.

İşe alım sayısı ise haziranda 697 bin artarak 6 milyon 719 bine çıktı. İşe alımlar, perakende ticaret, eğitim ve dayanıklı mal üretimi alanlarında arttı.

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