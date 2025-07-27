Dolar
40.57
Euro
47.62
Altın
3,337.01
ETH/USDT
3,839.40
BTC/USDT
119,108.00
BIST 100
10,642.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Konak Meydanı’nda İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto ediliyor.
logo
Ekonomi

ABD ve AB'den ticaret anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği (AB) ile ticaret anlaşması görüşmelerini tamamladıklarını ve AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacaklarını açıkladı.

Nuran Erkul Kaya, Ata Ufuk Şeker  | 27.07.2025 - Güncelleme : 27.07.2025
ABD ve AB'den ticaret anlaşması

Londra

Trump, İskoçya'da AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AB ile çerçeve bir ticaret anlaşması konusunda uzlaştıklarını belirten Trump, "AB, ABD'den 750 milyar dolarlık enerji ürünü almayı kabul etti. AB, ayrıca ABD'de 600 milyar dolardan fazla yatırım yapacak." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

AB ülkelerinin ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul ettiğini bildiren Trump, AB ülkeleri pazarlarının ABD ürünlerine tamamen açılacağını söyledi.

Trump, AB ülkelerinin ABD'den önemli oranda askeri mühimmat alacağını ve bu alımın "yüz milyarlarca dolar" değerinde olacağını ifade etti.

Von der Leyen ile görüşmesinde yaptıkları anlaşmaya ilişkin Trump, "ABD, AB'nin otomobil ve diğer tüm ürünlerine doğrudan yüzde 15 gümrük tarifesi uygulayacak. Bugünkü anlaşmadan çok mutluyum. Bence bu şimdiye kadarki en büyük ticaret anlaşması." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, göreve gelmesinin ardından AB ülkelerinden çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 50, otomotiv sektörüne yüzde 25 ve diğer ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi tarifesi uygulamaya koydu.

Trump, AB’ye gönderdiği tarife mektubunda ise 1 Ağustos'tan itibaren AB ülkelerinden ABD'ye gönderilen tüm ürünlere sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını bildirmişti.

AB Komisyonu verilerine göre, AB, geçen yıl ABD'ye 532,3 milyar avroluk mal satarken, 335 milyar avroluk ürün aldı. Bu ticaret sonucunda AB tarafı 197,3 milyar avro fazla verdi. Trump, özellikle AB’nin yüksek ticaret fazlasından rahatsızlık duyuyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bugün 47 ilde 40 derecenin üzerinde sıcaklık görüldü
IDEF 2025'te toplam 9 milyar dolarlık sözleşme hacmine ulaşıldı
Orman yangınlarıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı "IDEF 2025" sona erdi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, IDEF 2025'i ziyaret etti

Benzer haberler

ABD ve AB'den ticaret anlaşması

ABD ve AB'den ticaret anlaşması

Küresel piyasalar Fed haftasına giriyor

AB ve ABD liderleri tarifeleri görüşecek

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Ekonomik büyümeye yönelik riskler aşağı yönlü olmaya devam ediyor

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Ekonomik büyümeye yönelik riskler aşağı yönlü olmaya devam ediyor
AB, ABD ile tarife anlaşmasını yakın görüyor

AB, ABD ile tarife anlaşmasını yakın görüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet