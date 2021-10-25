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Ekonomi

ABD, Sudan'daki darbe girişimine tepki olarak 700 milyon dolarlık yardımı askıya aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki darbe girişimine tepki olarak bu ülkeye yapılacak 700 milyon dolarlık yardımın askıya alındığını açıkladı.

Hakan Çopur   | 25.10.2021
ABD, Sudan'daki darbe girişimine tepki olarak 700 milyon dolarlık yardımı askıya aldı Fotoğraf: Ömer Erdem/AA

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Sudan'daki darbe girişimine ilişkin Washington'ın pozisyonu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü Price, Sudan'daki darbe girişimine tepki gösterdi ve bir an önce sivil yönetimin öncülüğünde bir geçiş hükümetine dönülmesi çağrısını dile getirdi.

Price, darbeye tepki olarak Sudan'a yapılacak 700 milyon dolarlık yardımı askıya aldıklarını, sivil yöneticilerin derhal serbest bırakılması gerektiğini ve süreci yakından takip edeceklerini belirtti.

Ned Price, darbe girişimine karışanların, bu eylemlerinden dolayı sorumlu tutulacaklarını vurguladı ve darbe girişimlerini kesin bir şekilde reddettiklerini ifade etti.

Sudan'da darbe girişimi

Sudan'da sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ve çok sayıda siyasetçi gözaltına alındı.

Sudan Enformasyon Bakanlığı, Başbakan Hamduk'un darbeyi reddettiği için gözaltına alınarak, bilinmeyen bir yere nakledildiğini duyurdu.

Ülkenin birçok yerinde elektrik ve internet hatları kesilirken, askeri güçlerin başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak, çok sayıda çalışanı gözaltına aldığı bildirildi.

Darbe girişiminin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısında bulundu. Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başladı.

Sudan'daki siyasi kriz

Sudan Meslek Odaları Birliği, Aralık 2018'deki "halk devrimine" sahip çıkılması ve sivil yönetime geçiş talebiyle yaklaşık 2 haftadır birçok kentte "devrimi" ve mevcut sivil hükümeti destekleyen gösteriler düzenliyordu.

Birlik, daha önce eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarına son veren kitlesel halk protestolarına öncülük etmişti.

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