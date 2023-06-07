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Ekonomi

ABD petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkelerin üretim kesintilerini gerekçe göstererek Brent tipi petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.

Sibel Morrow, Başak Erkalan  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
ABD petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti

Ankara

EIA'nın "Haziran 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, OPEC+ grubu üyesi ülkelerin haziran başında aldığı karar doğrultusunda günlük üretim kesintilerini gelecek yıla uzatmaları ve Suudi Arabistan’ın temmuzda günlük 1 milyon varillik ek kesinti yapacağını açıklamasının bu yılın sonunda ve gelecek yılın ilk yarısında petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü baskıyı artırdığı belirtildi.

Bu kapsamda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 79,54 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam bir önceki raporda 78,65 dolardı.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının ise bu yıl için 74,61 dolar olacağı öngörüldü. WTI'nın varil fiyatı bir önceki raporda 73,62 dolar olarak tahmin edilmişti.

Gelecek yıl ise Brent türü ham petrolün varil fiyatının 83,51 dolar, WTI türü ham petrolün varil fiyatının ise 78,51 dolar olması bekleniyor.

ABD'nin günlük ham petrol üretiminde yükseliş bekleniyor

ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 12 milyon 610 bin varil olması bekleniyor. Geçen yıl bu rakam yaklaşık 11 milyon 890 bin varil olarak kayıtlara geçmişti. Üretimin 2024'te 12 milyon 770 bin varile çıkacağı hesaplanıyor.

Raporda, ABD’nin ham petrol üretiminin bu yıl ve gelecek yıl rekor seviyelere ulaşacağı ancak artan üretim maliyetleri ve şirketlerin kar paylarını artırmak için yeni üretime daha az yatırım yapmaları sebebiyle yerli üretim büyüme oranının yavaşlayacağı belirtildi.

Küresel petrol arzının bu yıl günlük 101 milyon 370 bin varil, gelecek yıl da 102 milyon 690 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

Küresel petrol üretiminde ise OPEC+ grubunun üretim kesintilerine rağmen bu yıl ve gelecek yıl artış beklendiği, söz konusu artışın daha çok OPEC dışı ülkelerden gelmesi bekleniyor.

Küresel petrol talebinin ise bu yıl günlük 101 milyon 10 bin varil, gelecek yıl 102 milyon 710 bin varil olacağı öngörülüyor. Yılın geri kalanında ve bu yıl küresel tüketimde beklenen artışın Çin ve Hindistan’ın başı çektiği OECD dışı Asya ülkelerden geleceği tahmin ediliyor. Söz konusu ülkelerde benzin ve jet yakıtı gibi sıvı yakıt tüketiminin bu yıl ve gelecek yıl rekor seviyelere ulaşacağı tahmin ediliyor.

Raporda görüşlerine yer verilen EIA Yöneticisi Joe DeCarolis, petrol ürünleri rekor üretim artışının talepteki artış beklentisini yansıttığının altını çizerek, piyasalarda arz ve talep yönlü belirsizliklerin devam ettiğini belirtti.

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