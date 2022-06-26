Dolar
16.88
Euro
17.79
Altın
1,827.35
ETH/USDT
1,230.00
BTC/USDT
21,385.00
BIST 100
2,554.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ABD, gelişmekte olan ülkelere 200 milyar dolar küresel altyapı yatırımı yapacak

ABD Başkanı Joe Biden, gelişmekte olan ülkelerdeki altyapı açığını kapatmak için 200 milyar dolar yatırım yapacaklarını açıkladı.

Betül Yürük   | 26.06.2022
ABD, gelişmekte olan ülkelere 200 milyar dolar küresel altyapı yatırımı yapacak

New York

Biden, Almanya'nın ev sahipliğinde Elmau Sarayı'ndaki G7 Liderler Zirvesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında "Küresel Altyapı ve Yatırım Ortaklığı" planını açıkladı.

Gelişmekte olan ülkelerin salgın gibi küresel şoklarla karşı karşıya kaldığında temel altyapıdan yoksun olduğuna ve bu nedenle krizlerin etkilerini daha derin hissettiğine dikkati çeken Biden, bu durumun sadece insani bir endişe değil herkes için ekonomik ve güvenlik kaygıları yarattığını belirtti.

G7 ülkelerinin gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir altyapının sağlanabilmesi için finansal yardımlarını artıracağını belirten Biden, ABD'nin gelecek beş yıl içinde "Küresel Altyapı ve Yatırım Ortaklığı" programına 200 milyar dolar ayıracağını açıkladı.

Biden, gelişmekte olan ülkelere küresel altyapı yatırımı için 2027'ye kadar G7 ülkeleri ile toplam 600 milyar dolar ayrılacağını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da heyelan nedeniyle Samandağ-Arsuz sahil yolu ulaşıma kapandı
Meteorolojiden Batı Karadeniz için 'kırmızı', Ankara için 'sarı' alarm
Manisa'da otluk ve ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor
SOLOTÜRK, Yalova'da gösteri uçuşu yaptı
Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı

Benzer haberler

ABD, gelişmekte olan ülkelere 200 milyar dolar küresel altyapı yatırımı yapacak

ABD, gelişmekte olan ülkelere 200 milyar dolar küresel altyapı yatırımı yapacak

Scholz: G7 ülkeleri üstesinden gelmemiz gereken halihazırdaki krizlerden endişe duyuyor

G7 Elmau Liderler Zirvesi, savaş ve artan stagflasyon endişelerinin gölgesinde başladı

Almanya Başbakanı Scholz ile ABD Başkanı Biden, G7 Zirvesi öncesi bir araya geldi

Almanya Başbakanı Scholz ile ABD Başkanı Biden, G7 Zirvesi öncesi bir araya geldi
G7 ülkelerinden Rus altınının ithalatını yasaklama kararı

G7 ülkelerinden Rus altınının ithalatını yasaklama kararı
McLaughlin, kendisine ait kadınlar 400 metre engelli dünya rekorunu geliştirdi

McLaughlin, kendisine ait kadınlar 400 metre engelli dünya rekorunu geliştirdi