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Ekonomi

ABD ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü

Dilara Zengin Okay  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
ABD ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü

Washington

ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,2 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

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