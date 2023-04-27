Dolar
19.43
Euro
21.39
Altın
1,981.42
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,770.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı bağlantı ile katılıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı bağlantı ile katılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci konuşuyor
logo
Ekonomi

ABD ekonomisi ilk çeyrekte beklentilerin altında büyüdü

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,1 ile beklentilerin altında büyüdü

Dilara Zengin Okay  | 27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
ABD ekonomisi ilk çeyrekte beklentilerin altında büyüdü

Washington

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Putin: Türkiye, artık dünyanın en düşük maliyetli kaynaklarından nükleer enerjiye sahip bir ülke olacak
Bakan Dönmez: İlk taze nükleer yakıtın gelmesiyle Akkuyu NGS nükleer tesis statüsüne kavuştu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan "27 Nisan e-muhtıra" paylaşımı
THY'ye APEX'ten iki ödül birden
Ankara-Sivas YHT'nin Yozgat ve Kırıkkale garında yoğunluk yaşanıyor

Benzer haberler

İklim değişikliği nedeniyle 10 yılda buzulların yüzde 2'si eridi

İklim değişikliği nedeniyle 10 yılda buzulların yüzde 2'si eridi

ABD ekonomisi ilk çeyrekte beklentilerin altında büyüdü

Merkez Bankası politika faizini yüzde 8,50'de sabit bıraktı

İngiliz AEI Systems'ı satın alan CANiK, üç kıtada üretim yapan savunma şirketi oldu

İngiliz AEI Systems'ı satın alan CANiK, üç kıtada üretim yapan savunma şirketi oldu
Muş'ta bu yıl şeker pancarı üretiminde "rekor" hedefleniyor

Muş'ta bu yıl şeker pancarı üretiminde "rekor" hedefleniyor
ABD'de mahkeme, Trump'ın Pence'in Kongre baskınına dair ifade vermesine itirazını reddetti

ABD'de mahkeme, Trump'ın Pence'in Kongre baskınına dair ifade vermesine itirazını reddetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet