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Ekonomi

ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,1 büyüdü

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,1 ile beklentilere paralel büyüme kaydetti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,1 büyüdü

New York

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin nihai tahminlerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,1 arttı. Piyasa beklentisi de ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 2,1 büyümesi yönündeydi.

Ülkenin GSYH verisine ilişkin temmuz ayında yayımlanan öncü verilerde ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,4, ağustos ayında yayımlanan ikinci tahminlerde de yüzde 2,1 büyüdüğü kaydedilmişti. İlk çeyreğe ilişkin büyüme verisi de yüzde 2'den yüzde 2,2'ye revize edildi.

İkinci çeyrekte ABD ekonomisindeki büyümede; konut dışı sabit yatırımlar, tüketici harcamaları ve eyalet ve yerel yönetim harcamalarındaki artışlar etkili oldu. Aynı dönemde ihracat ve ithalat da azaldı.

İkinci çeyreğe ait nihai verilerde, tüketici harcamaları aşağı yönlü revize edilirken, konut dışı sabit yatırımlar, ihracat ve envanter yatırımlarında yukarı yönlü revizyona gidildi.

Yılın ikinci çeyreğine ait kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 2,5 olarak korundu. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,1 yükselmişti.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da beklentilere paralel olarak 3,7 seviyesinde gerçekleşti.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,9 artış kaydetmişti.

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