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Ankara'da şiddetli yağış etkili oluyor. -VTR- Ankara’da sağanak yağış nedeniyle bazı araçlar sular altında kaldı. (Eryaman)
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Ekonomi

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,3 büyüdü

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

Dilara Zengin Okay  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,3 büyüdü

Washington

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminleri açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH, bu yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,3 arttı.

Söz konusu dönemde büyüme verisinde yukarı yönlü revizyona gidilirken, piyasa beklentisi ekonominin ilk çeyrekte yüzde 1,1 büyüdüğü yönündeydi.

Ülkenin GSYH verisine ilişkin nisan ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,1 büyüdüğü kaydedilmişti.

Ülke ekonomisi, 2022'nin son çeyreğinde yüzde 2,6 büyürken, geçen yılın genelinde yüzde 2,1 büyüme performansı göstermişti.

ABD ekonomisinin yılın ilk çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları, ihracat, federal kamu harcamaları, eyalet ve yerel kamu harcamaları ile konut dışı sabit yatırımlardaki artış etkili oldu. Aynı dönemde özel stok yatırımları ve konut sabit yatırımlarında ise azalış kaydedildi.

İlk çeyreğe ait GSYH'deki revizyonda, özel stok yatırımlarındaki yukarı yönlü revizyon belirleyici oldu.

Yılın ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 4,2 olarak kaydedildi. Beklentilere paralel bir seyir izleyen kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3,7 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 4,9'dan yüzde 5'e revize edildi. Piyasa beklentileri, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 4,9 artması yönündeydi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 4,4 artış kaydetmişti.

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