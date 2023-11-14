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Ekonomi

ABD’de enflasyon ekimde beklenenden fazla yavaşladı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Dilara Zengin Okay  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
ABD’de enflasyon ekimde beklenenden fazla yavaşladı

Washington

ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, ekimde bir önceki aya kıyasla değişim göstermedi.

Piyasa beklentileri TÜFE'nin bu dönemde yüzde 0,1 artması yönündeydi. TÜFE, eylülde aylık bazda yüzde 0,4 artmıştı.

Ülkede TÜFE, ekimde yıllık bazda ise yüzde 3,2'lik artış kaydetti.

Beklentiler, TÜFE'nin bu dönemde yıllık bazda yüzde 3,3 artması yönündeydi. Yıllık enflasyon, eylülde yüzde 3,7 olmuştu.

Barınma fiyatlarındaki artış benzin fiyatlarındaki düşüşle dengelendi

Söz konusu dönemde barınma fiyatlarında devam eden artış, benzin fiyatlarındaki düşüşle dengelendi.

Barınma endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 6,7 yükseldi.

Aynı dönemde enerji endeksi, aylık yüzde 2,5 ve yıllık yüzde 4,5 azaldı. Enerji kalemi altındaki benzin fiyatları da bu dönemde aylık yüzde 5 ve yıllık yüzde 5,3'lük düşüş kaydetti.

Gıda endeksi ise bu dönemde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,3 arttı.

Çekirdek enflasyonda yavaşlama

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de ekimde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 4 arttı.

Bu dönemde çekirdek enflasyon yıllık bazda 2 yılın en düşük seviyesini gördü.

Çekirdek TÜFE'ye ilişkin piyasa beklentileri bu dönemde eylül ayında olduğu gibi aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4,1 artması yönündeydi.

Analistler, enflasyondaki yavaşlama işaretlerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarında sona gelmiş olabileceği yönündeki beklentileri desteklediğini belirtti.

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