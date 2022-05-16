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Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçının ardından basın toplantısı düzenlendi
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Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB ülkeleri petrol yaptırımında anlaşamadı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını öngören yeni yaptırım paketinde uzlaşma sağlayamadı.

Ata Ufuk Şeker   | 16.05.2022
AB ülkeleri petrol yaptırımında anlaşamadı

Brüksel

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları toplantısı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşında, ticaretin serbestleştirilmesi ve ulaşımın kolaylaştırılması gibi çeşitli önlemlerle Ukrayna ekonomisini desteklemeyi planladıklarını anlatan Borrell, "Ukrayna'nın tahıl ve buğday üretmesi ve ihraç etmesine yardımcı olmalıyız." diye konuştu.

Borrell, Ukrayna'nın tahıl depolarının tam kapasite dolu olduğunu, bu depoların yeni mahsulü alabilmesi için derhal ürünlerin gönderilmesi gerektiğini belirtti.

AB'nin yeni yollar ve trenlerle Ukrayna'nın tarım ürünlerini ihraç etmesine yardımcı olmaya çalıştığını ifade eden Borrell, Odessa Limanı'ndaki blokajın kaldırılması olasılığını da içeren çeşitli fikirler olduğunu ancak bunun henüz somutlaşmadığını söyledi.

Borrell, söz konusu limanın açılmasının da yeterli olmadığını, bölgede kapsamlı bir mayın temizleme çalışması yapılmadan gemilerin yanaşmasının mümkün olmadığını aktardı.

Ukrayna'nın buğdayını ihraç edememesinin Afrika'daki insanların günlük yaşamını olumsuz etkilediğini anlatan Borrell, bu durumun sorumlusunun uyguladıkları yaptırımlar olmadığını, yaptırımların 3'üncü ülkelere tarım ürünü ihracını yasaklamadığını belirtti.

Borrell, G-20 ve Afrika Birliği toplantılarında gıda güvenliği ve enerji fiyatları konularının gündemde olacağına dikkati çekerek, bunların sorumlusunun Rusya'nın başlattığı savaş olduğunun altını çizdi.

"İşgalin maliyetini tahammül edilemez hale getirene kadar Rusya'ya yaptırımlar uygulamaya devam edeceğiz." diyen Borrell, 6'ncı yaptırım paketini tartışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Borrell, "Ne yazık ki bugün 6'ncı yaptırım paketini sonuçlandırmak için bir anlaşmaya varmak mümkün olmadı. Bu konu büyükelçiler seviyesinde görüşülmeye devam edilecek. Petrol yasağı konusunda oy birliği zorluğuyla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu, ay başında üye ülkelere Rusya'ya yönelik 6'ncı yaptırım paketi taslağını göndermişti.

Pakette, Rusya-Ukrayna savaşında yer alan yüksek rütbeli subaylar ve bazı kişilerin yaptırım listesine eklenmesi, Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank ve diğer 2 bankanın uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması, Rus devletine ait 3 kanala yayın yasağı uygulanması, Rusya'nın danışmanlık hizmetlerine erişiminin kesilmesi, Rusya'dan ham petrol tedarikinin 6 ay içinde, rafine ürün tedarikinin de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldırılması yer alıyordu.

AB Komisyonu, bazı üye ülkelerin karşıt tutumu nedeniyle yaptırım paketi içeriğinde bazı değişiklikler yapmış, Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya Rusya'dan petrol ithalatında ek süre tanımıştı.

Söz konusu tavizlere rağmen Macaristan hala ikna edilemedi.

AB yaptırımlarının yürürlüğe girmesi için üye ülkelerin oy birliği gerekiyor.

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