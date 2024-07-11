Dolar
32.87
Euro
35.82
Altın
2,380.49
ETH/USDT
3,142.90
BTC/USDT
58,643.00
BIST 100
10,943.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

AB, Rolex'in Bucherer'i almasını onayladı

Avrupa Birliği (AB), lüks saat üreticisi Rolex'in, İsviçreli saat perakendecisi Bucherer'i satın almasına onay verdi.

Ata Ufuk Şeker  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
AB, Rolex'in Bucherer'i almasını onayladı

Brüksel

AB Komisyonu, İsviçre markası Rolex'in Bucherer'in tamamını satın alma teklifinin uygun bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, satın alma işleminin öncelikle lüks saatlerin üretimi, tedariki ve perakende satışıyla ilgili olduğu belirtilerek, Avrupa'da alternatif tedarikçilerin ve perakendecilerin varlığı nedeniyle satın almanın rekabet kaygılarına yol açmayacağı sonucuna varıldığı ifade edildi.

Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerin birleşme ve satın almalarını denetlemek, AB Komisyonunun yetkileri arasında bulunuyor.

AB Komisyonu, yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.

Bucherer, çeşitli ülkelerde 100'den fazla satış noktasında lüks saat ve mücevher satışı yapıyor.​​​​​​​​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SHGM Genel Müdürü Yüksek, ECAC Başkan Yardımcılığına seçildi
Erzurum'da selden etkilenen mahallelerde yaralar sarılıyor
Adalet Bakanı Tunç'tan "Srebrenitsa'daki soykırımı unutmayacağız" mesajı
Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
İstanbul'da düzenlenen "Vatan Koşusu"yla 15 Temmuz şehitleri anıldı

Benzer haberler

AB, Rolex'in Bucherer'i almasını onayladı

AB, Rolex'in Bucherer'i almasını onayladı

Ticaret Bakanı Bolat, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi

Apple, ödeme hizmetlerini diğer firmalara açacak

AB'nin nüfusu 449,2 milyona yükseldi

AB'nin nüfusu 449,2 milyona yükseldi
AB tescilinin Osmaniye yer fıstığında üretim ve ihracatı artırması bekleniyor

AB tescilinin Osmaniye yer fıstığında üretim ve ihracatı artırması bekleniyor
İsrail'e silah gönderen Avrupa ülkeleri AB kurallarına aykırı davranıyor

İsrail'e silah gönderen Avrupa ülkeleri AB kurallarına aykırı davranıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet