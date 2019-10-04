Euro
6.26
Dolar
5.69
BIST 100
103,353.90
Altın
1,508.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, çökme tehlikesi nedeniyle tahliye edilen binanın önünde açıklamalarda bulunuyor. 4. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda ikinci gün etkinlikleriyle sürüyor
logo
Ekonomi

AB, İsviçre'yi vergi cennetleri listesinden çıkaracak

AB, İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni vergi alanında iş birliği yapmayan ülkeler listesinden çıkarmaya hazırlanıyor.

Ata Ufuk Şeker   | 04.10.2019
AB, İsviçre'yi vergi cennetleri listesinden çıkaracak

Brüksel

Avrupa Birliği (AB), İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin vergi alanında iş birliği yapmayan ülkeler listesinden çıkarılacağını bildirdi.

AB Konseyi, birlik üyesi 28 ülkenin maliye bakanlarının katılımıyla 10 Ekim’de Lüksemburg'da düzenlenecek Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısı hakkında açıklama yayınladı.

Buna göre, toplantıda, vergi konusunda iş birliği yapmayan ülkelerin sıralandığı AB listeleri güncellenecek.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Marshall Adaları mevcut kara listeden çıkartılacak.

Ayrıca, vergi düzenlemelerini AB kurallarına uyumlu hale getirmeyi taahhüt eden mevcut gri liste güncellenecek. İsviçre, Sırbistan, Arnavutluk, Kosta Rika ve Mauritius söz konusu gri listeden çıkartılacak.

Liste hakkında

Çok sayıda şirket ve bireyin off-shore hesaplar kullanarak vergiden kaçtıklarının ortaya çıkması üzerine, 2017 yılında AB vergi cennetleri listesi belirleme sürecini başlatmıştı.

Vergi kaçırmayla mücadele etmeyi amaçlayan listenin hazırlık aşamasında, çeşitli ülkelerin vergi sistemleri incelemeye alınmıştı.

Bir ülkedeki vergi uygulamaları bir başka ülkeden vergi kaçırılmasına imkan sağladığı takdirde AB'nin kara listesine alınıyor. Söz konusu durumu düzeltmeye yönelik reformlar taahhüt eden ülkeler kara listeden çıkarılıyor.

Kara listedeki ülkelerin AB ile finansal işlemleri daha sıkı biçimde denetleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Doğu’da oyun değiştirici hamle olarak ARAMCO saldırıları
Hong Kong'un siyasi ve ekonomik belirsizliği
CFA: Fransa'nın Afrika'daki yeni sömürgecilik anlayışı
Demokratların azil satrancı Trump'ın ikinci dönem şansını artırabilir
Irak’taki protestolar hükümeti sarsıyor

Benzer haberler

AB, İsviçre'yi vergi cennetleri listesinden çıkaracak

AB, İsviçre'yi vergi cennetleri listesinden çıkaracak

Avrupalı çocuklar kadınlara emanet

ABD ile AB arasında ticaret savaşının fitili ateşlendi

AB'den İngiltere'ye 'ikna olmadık' mesajı

AB'den İngiltere'ye 'ikna olmadık' mesajı
Yardım gemisi kaptanından AB'ye göçmen tepkisi

Yardım gemisi kaptanından AB'ye göçmen tepkisi
AB'den 'Güvenli Bölge' açıklaması: Türkiye'nin güvenlik kaygılarının farkındayız

AB'den 'Güvenli Bölge' açıklaması: Türkiye'nin güvenlik kaygılarının farkındayız