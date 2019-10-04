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Ekonomi

'Bankalar konuta kıyasla taşıt ve bireysel krediler için uyguladıkları standartları gevşetiyor'

TCMB'nin Banka Kredileri Eğilim Anketi'ne ilişkin değerlendirmesinde bankaların, taşıt ve bireysel krediler için uyguladıkları standartları gevşettiği, konut kredileri için uyguladıkları standartları ise aynı bıraktığının görüldüğü bildirildi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 04.10.2019
'Bankalar konuta kıyasla taşıt ve bireysel krediler için uyguladıkları standartları gevşetiyor'

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bankaların 2019'un üçüncü çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ve 2019'un döndüncü çeyreğine dair beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketinin sonuç ve değerlendirmesi yayımlandı. 

Ankete ilişkin yapılan değerlendirmede, bankaların, işletmeler, taşıt ve diğer bireysel krediler için uyguladıkları standartları gevşettiği, konut kredileri için uyguladıkları standartları ise temelde aynı bıraktığının görüldüğü bildirildi.

Bu yılın dördüncü çeyreği için beklentilerin standartların işletme kredileri ve diğer bireysel kredilerde gevşetileceği, konut ve taşıt kredilerinde ise temelde aynı kalacağı yönünde olduğu belirtilen ankette, anket sonuçlarının kredi talebi açısından incelendiğinde, yılın üçüncü çeyreğinde işletmelere verilen kredi taleplerinin yabancı para cinsinden açılan krediler dışında arttığı, artışın kısa vadeli krediler ile Türk lirası cinsinden açılan kredilerde daha belirgin olduğunun görüldüğü kaydedildi.

Bireysel kredilerden, konut ve diğer bireysel kredi taleplerinde artış görülürken, taşıt kredisi talebinde azalış gözlendiği belirtilen ankette, şu değerlendirmelere yer verildi:

"2019 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin beklentiler; yabancı para cinsinden açılan krediler haricindeki tüm işletme kredi türleri ve tüm bireysel kredi türlerinde talepte artış olacağı yönündedir. Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde, yılın üçüncü çeyreğinde yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarının önemli ölçüde gevşediği görülmektedir. 2019 yılı dördüncü çeyreğine ilişkin beklentiler, yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarında gevşemenin devam edeceği yönündedir."


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