AB-ABD ticaret anlaşması yürürlüğe giriyor

AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasını hukuken uygulamaya koyan ana düzenleme AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.

Buna göre, yarından itibaren AB, ABD menşeli çok sayıda sanayi ürününe uyguladığı gümrük vergilerini kaldıracak.

Ayrıca, ABD'den ithal edilen çeşitli tarım ürünleri ile deniz ürünlerine tercihli pazar erişimi sağlanacak.

Mevcut durumda AB-ABD ticaret anlaşması 31 Aralık 2029'a kadar geçerli olacak.

Düzenleme, AB'nin ekonomik çıkarlarını korumaya yönelik çeşitli güvence mekanizmalarını da içeriyor. ABD'nin ticaret anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde AB sağladığı gümrük tavizlerini askıya alabilecek.

Gerekli hallerde AB Komisyonunun kapsamlı değerlendirmeyle birlikte düzenlemenin süresinin uzatılmasına yönelik yeni bir yasa teklifi hazırlanacak.

AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşması görüşmeleri, Temmuz 2025'te İskoçya'da ABD Başkanı Donald Trump'a ait Turnberry golf sahasında tamamlanmıştı.

Anlaşma kapsamında AB ülkeleri ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul etmiş, buna karşılık ABD'nin AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacağı açıklanmıştı.