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Ekonomi

AB, 2028'den itibaren yeni binalarda sıfır emisyon hedefliyor

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2028'den itibaren yeni binalarda emisyon oranını sıfırlamayı hedefliyor.

Ata Ufuk Şeker  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
AB, 2028'den itibaren yeni binalarda sıfır emisyon hedefliyor

Brüksel

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurulunda, binalarda enerji performansına yönelik yapılacak değişiklikler görüşüldü.

AP milletvekilleri, yapıların renovasyonu hızlandırmaya, enerji tüketimini düşürmeye ve sera gazı salınımını azaltmaya yönelik yeni tedbirler konusunda üye ülkelerle yapılacak müzakerelere ilişkin pozisyonlarını belirleyen belgeyi onayladı.

Buna göre, AB ülkelerinde 2028'den itibaren yeni binalar sıfır emisyonlu olacak.

Kamu makamları tarafından kullanılan, işletilen veya sahip olunan yeni binaların ise 2026'dan itibaren emisyonsuz olması gerekecek.

2028'e kadar teknik ve ekonomik açıdan uygun olan yeni binalarda güneş enerjisi teknolojileri kullanılacak.

Büyük tadilattan geçen konutlara ise güneş teknolojilerine geçiş için 2032'a kadar süre verilecek.

Konutların 2030'a kadar "E" enerji sınıfına, 2033'e kadar da "D" enerji sınıfına yükseltilmesi gerekecek.

Kamu binalarının 2027'ye kadar "E" sınıfına, 2030'a kadar ise "D" enerji sınıfına çıkması zorunlu olacak.

AB ülkeleri, söz konusu hedefler ulaşmak için ulusal renovasyon planları hazırlayacak.

Anıtlar, tarihi değeri olan özel mimariye sahip yapılar, kilise ve ibadet yerleri bu kurallardan muaf tutulabilecek.

AB, kıtada 2050 yılına kadar bütün yapı stoğunun sıfır emisyona sahip olmasını istiyor.

AB çalışmalarına göre, üye ülkelerde toplam enerji tüketiminin yüzde 40'ı ve sera gazı emisyonunun da yüzde 36'sı binalardan kaynaklanıyor.

Yeni kuralar konusunda bu aşamadan sonra AB üyesi ülkeler ile AP arasında müzakereler gerçekleştirilecek. Ortak bir metin üzerinde uzlaşı sağlanmasıyla yeni kurallar uygulamaya girecek.

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