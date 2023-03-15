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Ekonomi

Deprem bölgesindeki kalkınma ajanslarının destek süreçlerine OHAL düzenlemesi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki kalkınma ajanslarının destek süreçlerinde, olağanüstü halin (OHAL) gerektirdiği koşullarda uygulamaya ilişkin değişiklik yapma yetkisi bir yıllığına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına verildi.

Zeynep Canlı  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Deprem bölgesindeki kalkınma ajanslarının destek süreçlerine OHAL düzenlemesi

Ankara

Bakanlık tarafından hazırlanan "Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak, 6 Şubat'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki kalkınma ajanslarının destek süreçlerine ilişkin düzenlemeye gidildi.

Buna göre, OHAL ile genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen illerde bulunan kalkınma ajansları tarafından bu yönetmelik çerçevesinde yürütülen destek süreçlerinde, ilan ve başvuru dönemleri ile değerlendirme süreçlerine ilişkin düzenlemelerin yapılması, sözleşme değişikliklerinin gerçekleştirilmesi, destek oranlarının artırılması, eş finansman yükümlülüklerinin değiştirilmesi, desteğin durdurulması ve iptali ile sözleşmenin feshi hususlarında OHAL'in gerektirdiği koşullarda uygulamaya ilişkin değişiklik yapma yetkisi bir yıllığına Bakanlık tarafından kullanılabilecek.

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