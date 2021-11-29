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Ekonomi

AB, 2020'de Ar-Ge'ye 311 milyar avro harcadı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, geçen yıl araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamaların toplam 311 milyar avro kaynak aktardı.

Ata Ufuk Şeker   | 29.11.2021
AB, 2020'de Ar-Ge'ye 311 milyar avro harcadı

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), birlik üyesi 27 ülkenin 2020 yılı Ar-Ge harcamalarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, AB üyesi ülkeler Ar-Ge'ye 2019 yılında 312 milyar avro harcarken, 2020'de harcama tutarı 311 milyar avroya indi.

AB ülkeleri 2020 yılında Ar-Ge'ye, gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 2,3'ünü harcadı.

Söz konusu dönemde Ar-Ge harcamalarının yüzde 66'sını özel sektör, yüzde 22'sini yüksek eğitim kurumları, yüzde 12'sini de kamu ve kar amacı gütmeyen kurumlar gerçekleştirdi.

AB üyesi ülkeler arasında 2020 yılında Ar-Ge harcamasının GSYH’ye oranının en yüksek olduğu ülkeler yüzde 3,5'le Belçika ve İsveç, yüzde 3,2 ile Avusturya, yüzde 3,1 ile Almanya ve yüzde 3 ile Danimarka oldu.

En düşük olduğu ülkeler ise yüzde 0,5'le Romanya, yüzde 0,7 ile Malta ve Letonya olarak belirlendi.

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