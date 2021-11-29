AB, 2020'de Ar-Ge'ye 311 milyar avro harcadı
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, geçen yıl araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamaların toplam 311 milyar avro kaynak aktardı.
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), birlik üyesi 27 ülkenin 2020 yılı Ar-Ge harcamalarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, AB üyesi ülkeler Ar-Ge'ye 2019 yılında 312 milyar avro harcarken, 2020'de harcama tutarı 311 milyar avroya indi.
AB ülkeleri 2020 yılında Ar-Ge'ye, gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 2,3'ünü harcadı.
Söz konusu dönemde Ar-Ge harcamalarının yüzde 66'sını özel sektör, yüzde 22'sini yüksek eğitim kurumları, yüzde 12'sini de kamu ve kar amacı gütmeyen kurumlar gerçekleştirdi.
AB üyesi ülkeler arasında 2020 yılında Ar-Ge harcamasının GSYH’ye oranının en yüksek olduğu ülkeler yüzde 3,5'le Belçika ve İsveç, yüzde 3,2 ile Avusturya, yüzde 3,1 ile Almanya ve yüzde 3 ile Danimarka oldu.
En düşük olduğu ülkeler ise yüzde 0,5'le Romanya, yüzde 0,7 ile Malta ve Letonya olarak belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.