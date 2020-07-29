Euro
8.21
Dolar
6.98
BIST 100
1,134.80
Altın
1,958.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

AA Finans'ın temmuz ayı 'Enflasyon Beklenti Anketi' sonuçlandı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,82 artmasını bekliyor.

Murat Aslan   | 29.07.2020
AA Finans'ın temmuz ayı 'Enflasyon Beklenti Anketi' sonuçlandı

İstanbul

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Ağustos Salı günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. 

Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,82 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,30, en yüksek yüzde 1 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,82) göre, bir önceki ay yüzde 12,62 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,03'e düşeceği hesaplanıyor.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,54 olurken, tahminler yüzde 8,00-10,33 aralığında yer aldı.

Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,13 artış göstermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa Sağlık Bakanı Veran: Kovid-19'da ikinci dalga söz konusu değil
Ankara Müftü Vekili Ünal'dan 'bayramda Kovid-19 tedbirleri' açıklaması
AB Kovid-19 tedavisi için 'Remdesivir' alacak
Bosna Hersek'te Gaziler Bakanı Bukvarevic Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Mumbai'de gecekondu sakinlerinin yarıdan fazlasının Kovid-19 antikor testi pozitif çıktı

Benzer haberler

AA Finans'ın temmuz ayı 'Enflasyon Beklenti Anketi' sonuçlandı

AA Finans'ın temmuz ayı 'Enflasyon Beklenti Anketi' sonuçlandı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 49 milyar lira verdi

TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 49 milyar lira verdi

Borsa İstanbul'da BIST TÜM Endeksi'nden rekorlar

Borsa İstanbul'da BIST TÜM Endeksi'nden rekorlar
Borsa İstanbul'da sıfırların atılması 'pahalı algısını' kırabilir

Borsa İstanbul'da sıfırların atılması 'pahalı algısını' kırabilir