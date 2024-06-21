Dolar
32.84
Euro
35.12
Altın
2,325.31
ETH/USDT
3,487.40
BTC/USDT
63,757.00
BIST 100
10,771.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kurban Bayramı tatili sonrası dönüş trafiği sürüyor. Anadolu Otoyolu’nun Bolu Köroğlu rampaları kesiminden yayındayız. Portekiz Roberto Martinez ve futbolculardan Rafael Leao, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile oynayacakları maça ilişkin BVB Dortmund Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Kurban Bayramı tatili sonrası dönüş trafiğine ilişkin Tekirdağ-İstanbul kara yolundan yayındayız.
logo
Ekonomi

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Selcan Bedirhanoğlu  | 21.06.2024 - Güncelleme : 21.06.2024
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans'ın TCMB'nin 27 Haziran Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 50 olarak hesaplandı.

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 3'ü yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 47,5, 1'i yüzde 45, 1'i yüzde 44 ve 2'si yüzde 40 olacağını öngördü.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yollarda bayram tatili dönüşü hareketliliği yaşanıyor
Anız yangınından etkilenen Diyarbakır'daki kırsal mahallede hortum oluştu
Kütahya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Siirt'te meşelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 329 milyar 87 milyon liralık teklif geldi

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor

Türkiye'nin nisan ayı uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı

Türkiye'nin nisan ayı uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı
TCMB'nin haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı

TCMB'nin haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı
Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet