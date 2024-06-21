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Aydın'ın Koçarlı ve Bozdoğan ilçelerinde evlerde çıkan ve çevredeki evler ile ormanlık alana sıçrayan yangınlara müdahale ediliyor.
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Ekonomi

TotalEnergies ve EnBW, Almanya'daki 3,02 milyar avroluk RES ihalelerinin kazananları oldu

Almanya'da enerji piyasasından sorumlu Federal Ağ Ajansı (Bundesnetzagentur), petrol şirketi TotalEnergies ve Alman kamu şirketi EnBW'nin ülkede 3,02 milyar avro ile 2,5 gigawattlık (GW) deniz üstü rüzgar santrali ihalelerini kazandığını bildirdi.

Bahattin Gönültaş  | 21.06.2024 - Güncelleme : 21.06.2024
TotalEnergies ve EnBW, Almanya'daki 3,02 milyar avroluk RES ihalelerinin kazananları oldu

Berlin

Bundesnetzagentur tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Denizi'nde Heligoland'ın yaklaşık 120 kilometre batısında yer alan 1,5 ve 1 gigawatt gücündeki rüzgar santrali ihalelerinin sonuçlandığı belirtildi.

TotalEnergies'in 1,5 GW'lık sahayı megawatt başına 1,305 milyon avro değer üzerinden toplam 1,95 milyar avro ile kazandığının aktarıldığı açıklamada, EnBW'nin ise 1 GW'lık saha için megavat başına 1,065 milyon avro değer ile toplamda 1,06 milyar avroluk teklifinin kabul edildiği kaydedildi.

Federal Ağ Ajansı Başkanı Klaus Müller, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Sonuçlar Almanya'da deniz üstü rüzgar enerjisine yatırım yapmanın cazibesini gösteriyor. Deniz üstü rüzgar enerjisi genişleme hedeflerine ulaşma yolunda bir başka önemli adım atıldı.” ifadelerini kullandı.

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