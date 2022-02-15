Dolar
13.65
Euro
15.50
Altın
1,854.22
ETH/USDT
3,107.40
BTC/USDT
44,303.00
BIST 100
2,032.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'da trafiği rahatlatacak Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin inşaatı atıl durumda bekletiliyor. -VTR
logo
Ekonomi

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Murat Aslan   | 15.02.2022
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans'ın 17 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'da toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyonu geçti
Arap ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini hafifletmeye başladı
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 120 bini geçti
Avrupa'nın doğusunda Kovid-19 vakaları 2 haftada ikiye katlandı
New York'ta Kovid-19 aşısı yaptırmayan 1430 belediye personeli işten çıkarıldı

Benzer haberler

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

Piyasalar, Rusya'dan gelen haberlerle rahatladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Emtia piyasasında jeopolitik risklerin etkisiyle yükselişler hakim oldu

Emtia piyasasında jeopolitik risklerin etkisiyle yükselişler hakim oldu
Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa haftaya düşüşle başladı