Dolar
13.65
Euro
15.50
Altın
1,856.72
ETH/USDT
3,107.40
BTC/USDT
44,304.00
BIST 100
2,034.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'da trafiği rahatlatacak Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin inşaatı atıl durumda bekletiliyor. -VTR
logo
Ekonomi

Türkiye ile BAE arasında ticaret hacminin en yüksek seviyeye çıkartılması hedefleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE ziyareti kapsamında Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından imzalanan bildiriyle gelecek dönemde iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve yatırımların en yüksek seviyeye çıkartılması amaçlanıyor.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 15.02.2022
Türkiye ile BAE arasında ticaret hacminin en yüksek seviyeye çıkartılması hedefleniyor

Ankara

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından edindiği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın huzurunda gerçekleşen imza töreninde, Bakan Muş ile  Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari Abu Dabi'de "Türkiye Cumhuriyeti ile BAE Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması Müzakerelerinin Başlatılmasına İlişkin Ortak Bildiri" imzalandı.

Ortak bildiriyle tarafların, Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (KEOA) müzakerelerine başlama hususunda mutabakata vardığı kamuoyu ile paylaşıldı.

Söz konusu bildiride, KEOA'nın iki ülke arasındaki karşılıklı anlayışı yansıtan, modern ve dinamik bir ekonomik ortaklık için bir platform işlevi göreceği ifade edildi.

Taraflar, bahse konu anlaşmanın iki ülke arasındaki ilişkilerde büyük önem taşıyan ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesine hizmet edeceğini de teyit etti.

-Hizmet ticareti de öne çıkacak

İki ülke arasındaki uzlaşıya göre mal ticaretinin yanı sıra hizmet ticareti, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ticaretlerini kolaylaştırıcı tedbirler, kamu alımları, fikri mülkiyet hakları, ticaret önlemleri ve diğer düzenleyici kuralları kapsayacak olan KEOA, iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve yatırımların en yüksek seviyeye çıkartılmasına hizmet edecek.

Anlaşmanın, bölgesel ticareti artırması ve ortak geliştirilecek yeni üretimler ve projelerle küresel anlamda değer zincirlerine katkı sağlaması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'da toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyonu geçti
Arap ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini hafifletmeye başladı
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 120 bini geçti
Avrupa'nın doğusunda Kovid-19 vakaları 2 haftada ikiye katlandı
New York'ta Kovid-19 aşısı yaptırmayan 1430 belediye personeli işten çıkarıldı

Benzer haberler

Türkiye ile BAE arasında ticaret hacminin en yüksek seviyeye çıkartılması hedefleniyor

Türkiye ile BAE arasında ticaret hacminin en yüksek seviyeye çıkartılması hedefleniyor

AB'nin en büyük ticaret ortağı Çin oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: BAE ile ortak hedefimiz, ikili ilişkilerimizi daha üst seviyelere taşımak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Abu Dabi'nin sembol binalarına Türk bayrağı yansıtıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Abu Dabi'nin sembol binalarına Türk bayrağı yansıtıldı
Türkiye ile BAE arasında medya ve iletişimde güç birliği

Türkiye ile BAE arasında medya ve iletişimde güç birliği
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde