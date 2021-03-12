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Ekonomi

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

Murat Aslan   | 12.03.2021
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan artırılacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın 18 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, 24 ekonomistin büyük çoğunluğu politika faizinin 100 baz puan artırılmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin 1'i değişiklik beklemezken, 1'i 75 baz puan, 20'si 100 baz puan ve 2'si 125 baz puan artış olacağını tahmin ediyor.

Şubat ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 17'de sabit bırakılmıştı.

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