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Ekonomi

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Murat Aslan   | 12.02.2021
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans'ın 18 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, 21 ekonomistin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin 5'i 100 baz puan, 1'i 75 baz puan artış beklerken, 15 ekonomist değişiklik olmayacağını tahmin ediyor.

Ocak ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 17'de sabit bırakılmıştı.

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