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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Aralık ayında G20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok artıran ülke olduk

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Aralık ayında G20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok artıran ülke olduk." dedi.

Merve Özlem Çakır   | 12.02.2021
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Aralık ayında G20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok artıran ülke olduk

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Aralık ayında G20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok artıran ülke olduk." dedi.

Varank, "Son çeyrekte sanayi üretiminde gözlenen güçlü artış, Türkiye'nin 2020'yi pozitif büyümeyle kapatacak birkaç ülkeden biri olacağını teyit etti." diye konuştu.

Bakan Varank, "Ekonomi ve hukuk alanındaki reform irademiz ve sanayicimizin gayretiyle kaliteli ve istikrarlı büyüme hedefimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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