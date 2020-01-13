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Ekonomi

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Para Politikası Kurulu Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin 12'si politika faizinde değişiklik beklemezken, 9'u faiz indirimi yapılacağını öngörüyor.

Murat Aslan   | 13.01.2020
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

Istanbul

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 16 Ocak Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin çoğunluğu, faizlerde indirim beklemiyor.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, 12 ekonomist, politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir değişiklik beklemezken, 9 ekonomist 25-100 baz puanlık faiz indirimi yapılacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin 5'i 100 baz puan, 2'si 75 baz puan, biri 50 baz puan ve biri de 25 baz puan indirim olacağını öngörüyor.

12 Aralık 2019'daki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 12,00 düzeyine çekilmişti.

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