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Ekonomi

AA Finans'ın ocak ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 1,14 artmasını bekliyor.

Murat Aslan   | 31.01.2020
AA Finans'ın ocak ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı

İstanbul

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 1,14 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Şubat'ta açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,14 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,80, en yüksek yüzde 1,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,14) göre, bir önceki ay yüzde 11,84 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,92'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminleri yüzde 8,5-12 aralığında yer alırken, 2020 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,91 oldu.

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