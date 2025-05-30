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Ekonomi

AA Finans'ın mayıs ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,10 arttığını tahmin ediyor.

Mahmut Çil  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
AA Finans'ın mayıs ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Haziran Salı günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,10 oldu. Ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,80 ile yüzde 2,75 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,10), bir önceki ay yüzde 37,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 36,17'ye ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi mayıs ayı itibarıyla yüzde 31,17 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda yüzde 3 artış kaydetmişti. 2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

TarihEkonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)Aylık Beklenti (Yüzde)Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak27,584,295,03
Şubat28,672,972,27
Mart30,622,872,46
Nisan31,163,243
Mayıs31,172,10-
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