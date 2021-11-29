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Ekonomi

AA Finans'ın kasım ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,88 artmasını bekliyor.

Murat Aslan   | 29.11.2021
AA Finans'ın kasım ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

Istanbul

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Aralık Cuma günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,88 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,8, en yüksek yüzde 3,56 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,88) göre bir önceki ay yüzde 19,89 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,57'ye yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,39 artış göstermişti.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 224 baz puan artarak yüzde 21,54'e yükseldi.

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