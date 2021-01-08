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Ekonomi

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Kasım 2020'de 3,4 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

Murat Aslan   | 08.01.2021
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Ocak Pazartesi günü açıklanacak Kasım 2020 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının kasımda 3 milyar 400 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler dengesi beklentileri, 1,1 milyar dolar ile 4,1 milyar dolar açık arasında yer aldı.

Ekonomistlerin 2020 yıl sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 37,7 milyar dolar açık olarak gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin 2020 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 36 milyar dolar ile 39,8 milyar dolar arasında yer aldı.

Cari işlemler dengesi, Ekim 2020'de 273 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 33 milyar 795 milyon dolar olmuştu.

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