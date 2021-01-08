Euro
9.00
Dolar
7.34
BIST 100
1,538.74
Altın
1,873.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Pekcan, esnaf ve sanatkarlara sağlanan destekler için başvuru süresini uzattıklarını açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini 11 Ocak'a uzattık." dedi.

Merve Özlem Çakır   | 08.01.2021
Pekcan, esnaf ve sanatkarlara sağlanan destekler için başvuru süresini uzattıklarını açıkladı

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik sağlanan gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 11 Ocak'a uzattıklarını açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'nin ticari hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik alınan tedbirler kapsamında esnaf, sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı ve kira desteği sağlanıyor. Söz konusu destekler için son başvuru tarihi bugün sona eriyordu. 

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik 30 Aralık 2020’de başvuruları alınmaya başlanan gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini gelen talepler üzerine, 11 Ocak 2021 Pazartesi saat 23:59’a kadar uzattık." ifadesini kullandı. 

Destek kapsamında söz konusu kesime aylık 1000 lira olmak üzere toplamda 3 bin lira doğrudan gelir desteği ile 3 ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde aylık 500 lira kira desteği verilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hafta sonuna yönelik sokağa çıkma kısıtlaması bugün başlıyor
BioNTech-Pfizer aşısının üretiminde çalışanlar gelecek hafta aşılanacak
İngiltere, ülkeye girişlerde 'negatif Kovid-19 test sonucu gösterme' zorunluluğu getirdi
İngiltere, Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına onay verdi
AstraZeneca aşısına AB onayı ocak sonunda çıkabilir

Benzer haberler

Pekcan, esnaf ve sanatkarlara sağlanan destekler için başvuru süresini uzattıklarını açıkladı

Pekcan, esnaf ve sanatkarlara sağlanan destekler için başvuru süresini uzattıklarını açıkladı

Bakan Elvan'ın ev sahipliğinde 6 bakan 'ekonomi ve reform' gündemiyle bir araya geldi

Ticaret Bakanı Pekcan: Esnaf ve sanatkarlara yönelik destek başvuruları bugün başlıyor

Birleşik Krallık ile ilk hedef 20 milyar dolarlık ticaret hacmi

Birleşik Krallık ile ilk hedef 20 milyar dolarlık ticaret hacmi
Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri STA ile daha da derinleşecek

Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri STA ile daha da derinleşecek
Bakan Pekcan: Amacımız Birleşik Krallık ile serbest ticaret anlaşmasını bir an önce imzalamak

Bakan Pekcan: Amacımız Birleşik Krallık ile serbest ticaret anlaşmasını bir an önce imzalamak