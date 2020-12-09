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Ekonomi

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekimde 200 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Murat Aslan   | 09.12.2020
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Aralık Cuma günü açıklanacak Ekim 2020 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının ekimde 200 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler dengesi beklentileri, 1,2 milyar dolar açık ile 300 milyon dolar fazla arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 34,5 milyar dolar açık olarak gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 32,2 milyar dolar ile 36 milyar dolar arasında yer aldı.

Cari işlemler dengesi, eylülde 2 milyar 364 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 27 milyar 539 milyon dolar olmuştu.

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