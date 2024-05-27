Dolar
32.18
Euro
34.95
Altın
2,345.85
ETH/USDT
3,891.00
BTC/USDT
68,444.00
BIST 100
10,707.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

AA Finans 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) bu yılın 1. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,90 arttığını tahmin ediyor.

Selcan Bedirhanoğlu  | 27.05.2024 - Güncelleme : 27.05.2024
AA Finans 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 31 Mayıs Cuma günü açıklanacak 2024 yılı 1. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler, bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 5,90 büyüdüğünü tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 4,20 ile yüzde 7 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2024 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,38 oldu. Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler en düşük yüzde 2,90, en yüksek yüzde 4 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, 14 ekonomistin 2025 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması yüzde 3,56 oldu.

Türkiye ekonomisi, geçen yılın 1. ve 4. çeyreğinde de yüzde 4 büyüme kaydetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, 27 Mayıs 1960 darbesi mesajı
İç Anadolu'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, BAE'li mevkidaşı el-Mazrui ile görüştü
Depremden etkilenen Malatya'da çarşı projesiyle iş yeri ve konutlar inşa ediliyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan 27 Mayıs 1960 darbesine ilişkin paylaşım

Benzer haberler

AA Finans 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

Reel Kesim Güven Endeksi mayısta 1,1 puan azalarak 102,4'e düştü

Kapasite kullanım oranı mayıs ayında yüzde 76,3'e düştü

Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı

Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı
TCMB Başkanı Karahan: Türk lirası bazlı mevduatın payı yüzde 45'e yükseldi

TCMB Başkanı Karahan: Türk lirası bazlı mevduatın payı yüzde 45'e yükseldi
Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel piyasalar negatif seyrediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet