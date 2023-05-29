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Ekonomi

AA Finans 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 2023 yılının 1. çeyreğinde yüzde 3,74 arttığını öngörüyor.

Duhan Değirmenci  | 29.05.2023 - Güncelleme : 29.05.2023
AA Finans 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 31 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak 2023 yılı 1. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,74 büyüdüğünü tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2023'ün ilk çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 2,5 ile yüzde 5,5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2023 yıl sonuna ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,93 düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler en düşük yüzde 2,5 ve en yüksek yüzde 3,5 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 7,6, 2022 yılının dördüncü çeyreğinde ise yüzde 3,5 büyüme kaydetmişti.

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