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Ekonomi

66 şirket 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsüne alındı

Ticaret Bakanlığı, 66 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 22.05.2020
66 şirket 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsüne alındı

Ankara

Ticaret Bakanlığı, 66 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi.

Bakanlığın "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda, ilgili tebliğ kapsamında bu yıl "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verilen 66 şirket sıralandı.

Öte yandan, 24 Nisan 2020 tarihli 31108 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar" yürürlükten kaldırıldı.


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