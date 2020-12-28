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Ekonomi

40 günde yaklaşık 76 milyar liralık alacak yapılandırıldı

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında bugüne kadar 6 milyon 575 bin mükellef başvuruda bulundu.

Merve Özlem Çakır   | 28.12.2020
40 günde yaklaşık 76 milyar liralık alacak yapılandırıldı

Ankara

Vergi ve diğer bazı alacakların yapılandırılması amacıyla çıkarılan düzenleme kapsamında bugüne kadar 6 milyon 575 bin mükellef başvuruda bulunurken, 40 günlük süreçte 76 milyar 45 milyon 643 bin liralık alacak yapılandırıldı.

AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) aldığı bilgiye göre, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile sağlanan olanaklara mükellefler yoğun ilgi gösteriyor.

Düzenlemeden yararlanmak için vergi dairelerine bugüne kadar 6 milyon 575 bin mükellef başvuru yaptı. Bu kapsamda 7 milyon 330 bin yapılandırma dosyası oluşturulurken, 40 günlük süreçte 76 milyar 45 milyon 643 bin liralık alacak yapılandırılmış oldu. Mükellefler, bugüne kadar 1 milyar 280 milyon lira ödeme yaptı.

Yetkililer, son günü beklemeden ve salgın nedeniyle vergi dairelerine gitmeden elektronik ortamda başvuru yapılmasının mükellefler ve çalışanlar açısından çok daha sağlıklı olacağını vurguladı.

Düzenlemeden yararlanmak için başvurular "www.gib.gov.tr" veya "www.turkiye.gov.tr" internet adresleri üzerinden, ilgili vergi dairelerinden veya posta yoluyla yapılabiliyor.

Peşin ödemede vergi borcu anaparaya kadar düşebiliyor

Söz konusu kanunla birikmiş vergi borçlarının ödenmesinde çok önemli imkanlar sağlanıyor.

Bu kapsamda yapılandırmaya başvuran ve peşin ödeme gerçekleştiren mükellefler, neredeyse vergi borçlarının sadece anaparasını ödeme imkanına kavuşuyor.

Birikmiş vergi borçlarının varsa vergi ziyaı cezaları siliniyor, hesaplanan gecikme faizi ve zamları ise ilgili dönemlerde geçerli olan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları uygulanarak yeniden yapılandırılıyor.

Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Şubat 2021'e kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılıyor.

Ödemeler bankalara veya kartla yapılabiliyor

Başvuruda bulunan vatandaşlara, borçlarını Ocak 2021'de peşin ya da 6, 9, 12 veya 18 taksitle ödeme imkanı sağlanıyor.

Tercih edilen ödeme süresine göre kanunla belirlenmiş oranda bir katsayı uygulanıyor. Bu kapsamda Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50, idari para cezalarının aslından yüzde 12,5 indirim uygulanıyor.

Öte yandan, ilk taksiti ödeyen ve borcunun kalanını ikinci taksitin ödeme süresi olan mart ayında kapatmak isteyen mükelleflere de indirim yapılıyor ve katsayı uygulanmıyor.

Yapılandırılan borçlar banka ve kredi kartı aracılığıyla ödenebiliyor. Kartla ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden "sanal POS" uygulamasıyla yapılabiliyor.

Kanundan yararlanmak isteyenlerin, taksitle ödemeyi tercih etmeleri durumunda, haklarını kaybetmemeleri için ilk 2 taksiti süresinde ödemeleri gerekiyor. Aksi halde bu kişiler, kanunun getirdiği imkanlardan yararlanamıyor.

Yapılandırma için başvurular 31 Aralık sonuna kadar yapılabilecek.

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